هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

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تواصل – فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن، على الأنباء المتداولة بشأن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن عبر حسابه على “تويتر” أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وأشار البرنامج أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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