الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار رعدية حتى هذا الموعد

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار رعدية حتى هذا الموعد
0

 

تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة مطرية تشمل منطقتَي مكة المكرمة والباحة – بمشيئة الله-.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستشهد حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، وستكون بدايتها الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الثامنة مساء، مشيرة إلى أنها تشمل الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعريضات.

أما منطقة الباحة، فستشهد هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة وضباب على عدة مناطق

تفاصيل جديدة بشأن جريمة قاتل والده بـ«فأس» في مكة

تفاصيل جديدة بشأن جريمة قاتل والده بـ«فأس» في مكة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة وتكوّن الضباب على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد
مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد
المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>