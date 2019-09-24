تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار رعدية حتى هذا الموعد

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة مطرية تشمل منطقتَي مكة المكرمة والباحة – بمشيئة الله-.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستشهد حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، وستكون بدايتها الساعة الثانية عشرة، وتتواصل حتى الثامنة مساء، مشيرة إلى أنها تشمل الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعريضات.

أما منطقة الباحة، فستشهد هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.