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«أبل» تصمم نظام تتبع للعثور على الأشياء المفقودة

«أبل» تصمم نظام تتبع للعثور على الأشياء المفقودة
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تواصل – وكالات:

أوضحت صور مسربة، عن احتمال وجود ميزة في تطبيق “Find My”، الذي يجمع بين الأجهزة والبرامج لتتبع الأشياء اليومية، حيث أشارت الشائعات إلى أنه نظام علامات التتبع الذي سيستخدم علامة صغيرة مستديرة مع شعار أبل في الوسط.

وبحسب موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ فإن الصور التي تم تسريبها ونشرها، اقترحت أن الميزة الجديدة هي جزء من تطبيق “Find My” الجديد في iOS 13، وسيتم دمج هذه الميزة مع تطبيق Find My الجديد في iOS 13، وتم دمج تطبيقات Apple My وFind My Friends السابقة في أبل.

وعلى الرغم من عدم توفره في الإصدارات التجريبية العامة من iOS 13؛ فإن البنية الداخلية تحتوي على علامة تبويب عناصر جديدة؛ للعثور على تطبيق تتبع موقع الممتلكات الشخصية.

كما أن الصور التي تم تسريبها تشير إلى تمييز عناصرك اليومية باستخدام كود B389؛ حتى لا تفقدها أبدًا، ويعمل الأمر تمامًا مثل إشارات Bluetooth؛ حيث يضع المستخدمون الجهاز الصغير على عنصر ما يريدون التحقق من وجوده معهم طول الوقت؛ وبالتالي يمكنهم رؤية قائمة بالأشياء الموسومة على الهاتف ما دام معهم.

ويتم وصول إشعار عندما يتم فصل الهاتف الذكي عن هذا الشيء، وإذا تم فقد العنصر، فكل ما عليك هو النقر على زر في تطبيق “Find My”، وستحدث العلامة صوتًا عاليًا للشيء للمساعدة في تحديد موقعه، وهناك أيضًا ميزات أخرى للمساعدة في تحديد العناصر المفقودة.

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