لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً للمستشفيات طلبت فيه تعليق وسحب مستحضرات طبية بشكل احترازي، لاحتمال وجود شوائب فيها من مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) المصنّفة باحتمال أن تكون مسرطنة، وذلك بحسب ما أوصت به الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أكدت أنها رصدت تقارير من جهات رقابية عالمية تفيد باحتمالية وجود شوائب بكميات قليلة من تلك المادة في بعض المستحضرات المحتوية على مادة رانيتيدين بما في ذلك مستحضر زانتاك Zantac®.

وقالت الصحة إنه يجب إيقاف التشغيلات وحصرها، وإبلاغ المركز الوطني للتيقظ بهيئة الغذاء والدواء عند حدوث أي أعراض جانبية لهذه الأدوية حسب المتبع، مشيرة إلى أنه جرى إلزام الشركة بسحب جميع التشغيلات الخاصة بالمستحضرات من جميع الجهات المستفيدة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت الصحة أن الغذاء والدواء شرعت في تعليق تسجيل تلك المستحضرات احترازياً لحين انتهاء إجراءات التحقيق، وسحبت عينات من جميع المستحضرات المسوقة والمحتوية على المادة الفعالية رانيتيدين بغرض تحليلها والتأكد من عدم تجاوز الشوائب المذكورة للحد المسموح به.