تعرّف على العقوبة المنتظرة بحق مُعذِّب طفلته

تواصل – الرياض:

قال مختصون: إن عقوبة الأب معذب طفلته، هي السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، وذلك بحسب قانون الحماية من العنف الأسري، حيث يندرج فيديو تعذيب الطفلة تحت “عنف الجُنحة” أو “المعاملة القاسية اللاإنسانية والمُهينة للأطفال”.

ومن المنتظر أن يُحال المتهم للمحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة التي غالبًا ما ستكون تقديرية حسبما يرى القاضي، بعدما يتبيّن إن كانت الطفلة قد تعرضت لأي أذى نفسي أو جسدي، ووضع الأب عما إذا كان سويًّا أو غير سويّ.

وأثار معذب طفلته جدلًا كبيرًا، حيث طالب عدد كبير من متداولي المقطع بمعاقبته بأقصى عقوبة إثر تعذيب ابنته لإجبارها على المشي.

وكانت شرطة الرياض أعلنت القبض على المتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.