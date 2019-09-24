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بالفيديو.. أمير حائل يزور رجال أمن أصيبوا خلال القبض على أخطر تاجر مخدرات بالمنطقة

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تواصل – حائل:
قام الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بزيارة لمستشفى الملك خالد بحائل مساء أمس الاثنين، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المصابين من رجال الأمن الذين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بالمنطقة الذي حاول استغلال انشغال الجهات الأمنية في تغطية فعاليات اليوم الوطني.
ورافق أمير حائل خلال الزيارة، كل من الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد، ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين.
وأعرب أمير منطقة حائل في ختام الزيارة عن تثمينه لتضحيات وشجاعة رجال الأمن متمنياً لهم السلامة والشفاء العاجل.
من جهة أخرى، عبّر رجال الأمن عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير حائل على اللفتة غير المستغربة منه، وعلى كل ما وجدوه من اهتمام.
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