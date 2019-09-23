الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله
0

تواصل – وكالات:

قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلغنسلي، إن “عقوباتنا وضغطنا لمنع تدفق الأموال إلى حزب الله ستمنعه من تنفيذ أي هجوم، وسندفع لقاء أي معلومة عن حزب الله إذا تأكدنا من صحتها مبلغ 10 ملايين دولار”.

وطالب بيلغنسلي الجهات السياسية اللبنانية، بالابتعاد عن حزب الله عبر إيجاد البدائل والمساهمة في تغيير الذهنية، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الذي يُشكِّل حزب الله جزءاً منه.

وطالب، في تصريح صحفي (الاثنين) من بيروت، بعد جولته على المسؤولين اللبنانيين بإغلاق مصرف «جمال ترست بنك» لتعامله مع أشخاص تابعين لحزب الله، لافتاً إلى أن حسن نصر الله يعاني من نفاد الأموال بعد استهداف مصادرها في كل البلدان.

وعن لائحة العقوبات المرتقبة قال: لا أحمل لائحة جديدة للعقوبات على المصارف اللبنانية، بل جئت لأتداول مع المسؤولين قضية تصفية “جمال ترست بنك”، وسنعاقب كل من يساعد أو يدعم حزب الله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة

ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة

«البنتاجون»: إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو»

«البنتاجون»: إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو»

بعد هجوم أرامكو.. «ترامب» يتوعد إيران بعقوبات مشددة خلال 48 ساعة

بعد هجوم أرامكو.. «ترامب» يتوعد إيران بعقوبات مشددة خلال 48 ساعة

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تداعيات هجوم أرامكو

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تداعيات هجوم أرامكو

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد
مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد
المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>