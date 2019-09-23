أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله

تواصل – وكالات:

قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلغنسلي، إن “عقوباتنا وضغطنا لمنع تدفق الأموال إلى حزب الله ستمنعه من تنفيذ أي هجوم، وسندفع لقاء أي معلومة عن حزب الله إذا تأكدنا من صحتها مبلغ 10 ملايين دولار”.

وطالب بيلغنسلي الجهات السياسية اللبنانية، بالابتعاد عن حزب الله عبر إيجاد البدائل والمساهمة في تغيير الذهنية، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الذي يُشكِّل حزب الله جزءاً منه.

وطالب، في تصريح صحفي (الاثنين) من بيروت، بعد جولته على المسؤولين اللبنانيين بإغلاق مصرف «جمال ترست بنك» لتعامله مع أشخاص تابعين لحزب الله، لافتاً إلى أن حسن نصر الله يعاني من نفاد الأموال بعد استهداف مصادرها في كل البلدان.

وعن لائحة العقوبات المرتقبة قال: لا أحمل لائحة جديدة للعقوبات على المصارف اللبنانية، بل جئت لأتداول مع المسؤولين قضية تصفية “جمال ترست بنك”، وسنعاقب كل من يساعد أو يدعم حزب الله.