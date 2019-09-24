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حيلة ذكية تمكنك من تشغيل «واتساب» دون شريحة

حيلة ذكية تمكنك من تشغيل «واتساب» دون شريحة
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تواصل – وكالات:

يحتاج بعض المستخدمين في كثير من الأحوال إلى استخدام تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” من جهاز آخر غير الذي تتواجد به الشريحة “SIM CARD”.

وكشفت صحيفة ألمانية مهتمة بعالم الحواسب حيلة يمكن خلالها استخدام تطبيق واتساب بدون شريحة SIM، حيث يتعين على المستخدم أولا ربط الهاتف بشبكة الواي فاي، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد، وعند تشغيل التطبيق لأول مرة يسأل عن رقم هاتفه، وهنا يقوم المستخدم باختيار البلد وإدخال رقم الهاتف الأرضي.

عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سوف يرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله. بعدها، يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.

وعرضت شبكة CNBC العربية مقطع فيديو يسرد خطوات استعادة رسائل واتساب المحذوفة، لكن ينبغي تفعيل خاصية عمل النسخة الاحتياطية بشكل أوتوماتيكي، التي توفرها إعدادات التطبيق، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

1- إلغاء تثبيت التطبيق من الهاتف.

2- إعادة تثبيت التطبيق باستخدام رقم الهاتف.

3- ستصل رسالة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية.

4- اضغط على خيار «استعادة».

5- ستلاحظ استعادة الرسائل التي تم حذفها.

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