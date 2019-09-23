الصين تتصدر قائمة المستوردين من المملكة بـ 146 مليار ريال

تواصل – الرياض:

احتلت الصين المرتبة الأولى كأعلى الدول استيرادا من السعودية بقيمة 146.7 مليار ريال، بنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت نسبة ارتفاع الصادرات إلى الصين 50.7% خلال عام.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية، إذ استوردت ما قيمته 123.6 مليار ريال، بنسبة 11.2% من تلك الواردات، لترتفع واردات اليابان من السعودية بنسبة 23.2%، أما الهند فجاءت في المرتبة الثالثة كأعلى الدول استيرادا من السعودية، باستيرادها ما قيمته 98.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 33.7% عن عام 2017، ثم كوريا الجنوبية التي استوردت 97.6 مليار ريال، وارتفعت وارداتها من السعودية 31.8%، فيما بلغت قيمة واردات أمريكا من السعودية 95.6 مليار ريال.

وكشف تقرير حكومي حديث أن الصادرات السعودية إلى أكبر 5 دول مستوردة من المملكة ممثلة في: (الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أمريكا) سجلت ارتفاعا قويا بنهاية العام الماضي 2018، لتبلغ قيمة تلك الصادرات 562.3 مليار ريال، تعادل ما نسبته 50.9% من إجمالي صادرات السعودية للخارج.

وفي ما يختص الواردات، أظهر التقرير أن الدول الخمس الأولى في تصدير منتجاتها إلى السعودية استحوذت على 43.3% من إجمالي الواردات، إذ ارتفعت صادرات تلك الدول بنسبة 3.4% لتبلغ 222.7 مليار ريال.