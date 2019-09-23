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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد
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تواصل – الرياض:

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأَمَّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كما أدى الصلاة مع سموه، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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