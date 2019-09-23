أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد

تواصل – الرياض:

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.