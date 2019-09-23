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وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحي

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحي
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – الرياض:

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة في مشروع التحول لمبدأ “المحاسبة على أساس الاستحقاق” بالقطاع العام، الممثلة في بدء تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية، وفقا لـ”عكاظ”.

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