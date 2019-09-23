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رئيس وزراء بريطانيا: إيران مسؤولة عن «هجمات أرامكو».. وندرس «رد مشترك»

رئيس وزراء بريطانيا: إيران مسؤولة عن «هجمات أرامكو».. وندرس «رد مشترك»
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تواصل – وكالات:

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الإثنين، أن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان، وأنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.

وقال جونسون في حديثه للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نعتقد أن من المرجح جداً أن تكون إيران مسؤولة فعلاً، سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج”.

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن “إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه، لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة”، وأضاف “لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه”.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري، قال جونسون إن بلاده ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة لبذل المزيد للمساعدة في الدفاع عن السعودية، مضيفًا: “بوضوح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها”.

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