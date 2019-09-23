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ضبط 5 متهمين سلبوا مليوني ريال من سودانيين.. وكشف شركة مخالفة لتحويل أموال
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 1440هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيمين من الجنسية السودانية للاعتداء وسلب حقيبة تحوي مبلغاً مالياً جاوز المليوني ريال، وذلك بحي المربع وسط العاصمة الرياض.

وأضاف “التويجري” أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجناة وهم خمسة أشخاص “مواطنان ويمنيان وتشادي”، بالعقدين الثالث والرابع، حيث تم القبض عليهم وإيقافهم، كما جرى إيقاف المبلّغَينْ ووكيل الشركة التي يعملان بها، بعد ثبوت قيام المبلّغَينْ بجمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطرقٍ غير مشروعة، وتواطؤ وكيل الشركة التي يعملان بها معهما بالتستر عليهما وتمكينهما من استغلال اسم الشركة العائدة لموكله لإجراء التحويلات المالية.

كما تم التحفظ على مبلغ 1.200.000 ريال، تم ضبطها بحوزة المبلّغَينْ، إلى جانب المبلغ المسلوب منهما الذي يتجاوز مليوني ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق جميع الموقوفين.

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