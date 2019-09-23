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تعرَّف على تطورات «الحالة المدارية» فوق بحر العرب وتوقعات الساعات المقبلة

تعرَّف على تطورات «الحالة المدارية» فوق بحر العرب وتوقعات الساعات المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، أن الحالة المدارية تطورت في بحر العرب إلى منخفض مَدَاري يتجّه للغرب والشمال الغربي نحو وسط بحر العرب.

وعن توقعاته للحالة المدارية في الساعات الـ24 القادمة، أوضح كراني أن الحالة ستتطور إلى منخفض عميق يتجه نحو سواحل عمان خلال اليومين القادمين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الأحد، أنَّه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى المختصين بالأرصاد في الهيئة، تكوُّن حالة مدارية شرق بحر العرب.

وذكرت الهيئة أنها تراقب آخر تحديثات الحالة، موضحة أنَّ التوقعات تكشف، بمشيئة الله، عن تحرُّك الحالة المدارية باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر في أجواء المملكة.

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