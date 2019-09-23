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تحذير.. استخدام الجوال في المرحاض يُسبب مرضاً مؤلماً

تحذير.. استخدام الجوال في المرحاض يُسبب مرضاً مؤلماً
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تواصل – وكالات:
 
حذر العلماء من عادة يمارسها الكثيرون وهي حمل هاتفهم معهم إلى المرحاض، لإمضاء الوقت وتصفح الإنترنت أو حتى الدردشة، مشيرين إلى أن مخاطرها الصحية كبيرة.
ومن الطبيعي أن يمضي الشخص وقتًا أطول مما ينبغي على مقعد المرحاض، إذا أحضر الهاتف الذكي وانشغل بقراءة مقالات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تحديدًا ما يحذر منه الأطباء.
فكلما زاد الوقت الذي يمضيه الشخص على مقعد المرحاض، زاد خطر إصابته بمرض البواسير، الذي قد يصل إلى مراحل متقدمة ويتطلب تدخلاً جراحيًا في بعض الحالات، وفق ما ذكر موقع “هارت” البريطاني.
والبواسير أوردة متورمة في الشرج والمستقيم السفلي تشبه الدوالي الوريدية، ويمكن أحيانًا أن تتكون جلطة دموية في البواسير (البواسير المخثورة).
وفي بعض الحالات، تكون البواسير مؤلمة للغاية بالرغم من عدم خطورتها، وقد تحتاج إلى البضع والتصريف، وفق ما ذكر موقع “مايو كلينيك”.
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