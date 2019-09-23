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تحذير.. السمنة تُدمر بطانة الأوعية الدموية

تحذير.. السمنة تُدمر بطانة الأوعية الدموية
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تواصل – متابعات:

حذرت دراسة حديثة من السمنة التي قد تدمّر بطانة الأوعية الدموية، وذلك لأن الأنسجة الدهنية تُفرز بروتيناً ضارًّا.

وقال باحثون صينيون، إنهم حللوا بيانات أكثر من ألف شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين، ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا “مستويات أعلى بكثير” من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.

وأوضحوا أن WNT5A يؤدي إلى “إجهاد داخلي” مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية.. وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات؛ مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.

ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين “WNT5A” ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحدث مرض الأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي “الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب”.

وأجريت الدراسة من قِبَل كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ بقيادة الدكتور بان جاو. ووجد الباحثون أن السمنة تُغَيّر من إفراز الجزيئات من الأنسجة الدهنية، وهذه الجزيئات تؤثر على بنية ووظيفة الأوعية الدموية.

ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من التحقيق؛ بما في ذلك الدراسات على الحيوانات، قبل أن يتم اعتماد استهداف بروتين “WNT5A” في طرق علاج أمراض القلب، مستقبلًا.

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