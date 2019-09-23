الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

جريمة مروعة في «شرائع مكة».. مواطن أربعيني يقتل والده بـ«فأس»

جريمة مروعة في «شرائع مكة».. مواطن أربعيني يقتل والده بـ«فأس»

وفاة مقيم ثلاثيني غرقًا بتجمُّع مائي شرق جدة

وفاة مقيم ثلاثيني غرقًا بتجمُّع مائي شرق جدة
0

تواصل – جدة:

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني جثمان مقيم ثلاثيني توفي غرقًا مساء أمس، داخل تجمع مائي يقع شرق محافظة جدة.

أوضح ذلك متحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، وقال: إن بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء أمس الأحد، يفيد باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وأضاف العقيد “سرحان” أنه عند وصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي، تشير إلى أنها لمقيم، وتأكدت المعلومات المتوافرة لدى الفِرق بأن يكون الشخص داخل المسطح المائي؛ فتم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠م إلى مربعات، حُدد من خلالها الأولوية في عمليات البحث، وتدرج العمل من نقطة الصفر لموقع العثور على المستلزمات دخولاً بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي أثناء عمليات البحث.

وأوضح: استمرت فرق الإنقاذ في أعمال تمشيط المنطقة على إضاءة عربات الإنارة التابعة لمدني جدة في عمق يتراوح بين ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.

واختتم بأنه تم استدعاء الأدلة الجنائية لموقع الحادث للمشاركة في التحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة ملابسات الحادث، وسُلم فيما بعد للجهات المختصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

مواطن يتجول بـ«أسد» على طريق رئيسي في جدة.. والشرطة تتخذ معه هذا الإجراء

حريق في مطعم شهير بكورنيش الفناتير في الجبيل الصناعية (فيديو)

حريق في مطعم شهير بكورنيش الفناتير في الجبيل الصناعية (فيديو)

جدة.. حملات مرورية مكثفة على المخالفين للأنظمة

جدة.. حملات مرورية مكثفة على المخالفين للأنظمة

أول تعليق لـ«مدني مكة» على احتراق 3 سيارات بجدة في ظروف غامضة (صور)

أول تعليق لـ«مدني مكة» على احتراق 3 سيارات بجدة في ظروف غامضة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد
مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد
المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>