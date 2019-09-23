وفاة مقيم ثلاثيني غرقًا بتجمُّع مائي شرق جدة

تواصل – جدة:

انتشل رجال الإنقاذ بالدفاع المدني جثمان مقيم ثلاثيني توفي غرقًا مساء أمس، داخل تجمع مائي يقع شرق محافظة جدة.

أوضح ذلك متحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، وقال: إن بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء أمس الأحد، يفيد باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وأضاف العقيد “سرحان” أنه عند وصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي، تشير إلى أنها لمقيم، وتأكدت المعلومات المتوافرة لدى الفِرق بأن يكون الشخص داخل المسطح المائي؛ فتم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠م إلى مربعات، حُدد من خلالها الأولوية في عمليات البحث، وتدرج العمل من نقطة الصفر لموقع العثور على المستلزمات دخولاً بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي أثناء عمليات البحث.

وأوضح: استمرت فرق الإنقاذ في أعمال تمشيط المنطقة على إضاءة عربات الإنارة التابعة لمدني جدة في عمق يتراوح بين ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.

واختتم بأنه تم استدعاء الأدلة الجنائية لموقع الحادث للمشاركة في التحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة ملابسات الحادث، وسُلم فيما بعد للجهات المختصة.