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متصلة تبكي بسبب عدم خشوعها في الصلاة.. و«المغامسي» يرد (فيديو)

متصلة تبكي بسبب عدم خشوعها في الصلاة.. و«المغامسي» يرد (فيديو)
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تواصل – الرياض:

شهدت إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” بقناة “mbc”، موقفاً مؤثراً؛ إذ أجهشت متصلة بالبكاء بسبب عدم خشوعها على النحو الأمثل في الصلاة.

واستفسرت المرأة المتصلة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن سبب عدم خشوعها في الصلاة رغم حرصها الشديد عليها.

وجاء رد المغامسي على المتصلة، إنه بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة، ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله.

 

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