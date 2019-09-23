قائد مركبة يدهس طفلاً في الطائف ويوجه له ألفاظاً بذيئة.. هذا ما حدث

تواصل – الطائف:

أصيب طفل بمحافظة الطائف جراء حادث دھس في شارع العشرين بالشهداء الشمالية، وتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتعود التفاصيل بحسب والدة الطفل إلى أن ابنها تعرض للدهس خلال مرافقته لها بأحد شوارع الطائف على يد قائد مركبة من نوع “إنوفا”.

وأضافت أن قائد المركبة لم يكتف بدهس ابنها ووجه لها ألفاظاً بذيئة وخارجة عن الذوق العام، قبل أن يهرب من موقع الحادث.

وأوضحت أن ابنها أصيب ببعض الكدمات في وجهه وبطنه جراء الحادث، مضيفة أنها تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية للقبض على قائد المركبة.