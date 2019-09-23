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8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مروع بالباحة

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مروع بالباحة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مروع في منطقة الباحة، مساء الأحد، عن إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث لإسعاف المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث انقلاب مساء الأحد ونتج عنه عدة إصابات.

وأضاف الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:10 مساء الأحد عن حادث انقلاب على طريق قلوة الفرشة قبل النفق.

وأردف، أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ثمانية إصابات بالموقع من عائلة واحدة، منها إصابتين خطيرة.

وأوضح متحدث هلال الباحة أنه تم التعامل مع الإصابات إسعافياً بالموقع، ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العام وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطة تم التعامل معها إسعافياً أيضاً ونقلت لمستشفى قلوه العام.

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