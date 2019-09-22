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هل التأمين الطبي إلزامي على السائق الخاص والراعي؟ «الجوازات» توضح

هل التأمين الطبي إلزامي على السائق الخاص والراعي؟ «الجوازات» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن التأمين الطبي غير إلزامي على العمالية المنزلية.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على مواطن، طرح سؤالا قال فيه: “هل التأمين إلزامي على السائق الخاص والراعي؟”.

وردت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بقولها إن “التأمين الطبي غير إلزامي للعمالة المنزلية”.

وأضافت الجوازات، في تغريدة أخرى ردا على سؤال بشأن هل يشمل التأمين الراعي والهجان؟ بقولها: “إن الهجان أو الراعي وهو عامل تربية مواشي ليسوا عمالة منزلية”.

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