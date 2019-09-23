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ما علاقة تحليل وظائف الكبد بمرض عضلة القلب؟.. «النمر» يوضح

ما علاقة تحليل وظائف الكبد بمرض عضلة القلب؟.. «النمر» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأحد، علاقة تحليل وظائف الكبد بمرض عضلة القلب مباشرة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه لا يوجد علاقة مباشرة بين تحليل وظائف الكبد بمرض عضلة القلب، الا أن وظائف الكبد تتغير في المراحل الأخيره من ضعف القلب وكذلك هناك مسببات مشتركة نادرة ووراثية لضعف القلب وتأثر الكبد مثل مرض ويلسون”.

وشدد “النمر” على أنه لا بد من التأكد من عدم وجود فقر دم بعمل تحليل (الهيموجلوبين) لأي مريض يشتكي من الخفقان.

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