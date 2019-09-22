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مقاتلات التحالف تدمر مركز عمليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)

مقاتلات التحالف تدمر مركز عمليات بمعقل الحوثي في صعدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة، لمركز عمليات تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في بمحافظة صعدة.

وأظهر المقطع، دقة ضربة قوات التحالف في استهداف عناصر حوثية في كهوف ومخابئ صناعية بالجبال، في كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشهد حالة انهيار في صفوفها، كما تتقدم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل ملحوظ، وسط فرار المليشيات الانقلابية من جبهات القتال.

في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة، مقتل أحد أبرز القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية.

وكانت غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، قد استهدفت القيادي الحوثي المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى “أبو ثابت” المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

وأسفرت الغارة عن مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي قد عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

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