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5 طرق لإزالة الانتفاخات تحت العيون

5 طرق لإزالة الانتفاخات تحت العيون
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تواصل – وكالات:

تحدث الانتفاخات تحت العيون والتي تكون عبارة عن أكياس نتيجة تراكم سوائل أو دهون، فيبدو الوجه مرهقاً أو أكبر سناً من الحقيقة.

وتتزايد الدهون في هذه المنطقة نتيجة عدة عوامل، منها: التقدم في السن، ونقص النوم، كما يؤدي جفاف الجلد إلى ترهّل الجلد تحت العيون. كذلك يمن أن تكون الحساسية هي السبب، أو زيادة مدخلات الجسم من الملح.

نقدم إليك في هذه السطور طرق عملية لتخفيف مظهر الأكياس تحت العيون:

* أول شيء التعرف على سبب ظهورها والعمل على تفاديه، سواء بتحسين النوم، أو زيادة ترطيب الجسم.

* زيادة تناول فيتامين “سي” الذي يستخدمه الجسم لتكوين الكولاجين لدعم البشرة.

* غسل الوجه قبل النوم، وإزالة أية مساحيق تجميل قبل الذهاب إلى الفراش.

* استخدام كريم مبيض للبشرة لأن يحتوي على عناصر تزيد إنتاج الجلد للميلانين الذي يقلل مظاهر التقدم في العُمر.

* وضع أكياس الشاي بعد غليها وتبريدها على العيون لمدة 3-5 دقائق، لإزالة الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ تحت العيون.

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