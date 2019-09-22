طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار دبي الدولي

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأحد، أن حركة الرحلات المقبلة إلى مطار دبي الدولي، تأثرت قليلا فيما بين الساعة 12.36 و12.51 ظهراً، بالتوقيت المحلي للدولة، بسبب الاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار “مسيرة”.

وقالت المؤسسة في بيان لها: “إنه تم تحويل رحلتين قادمتين خلال تلك الفترة؛ الأولى قادمة من بريسبين وسنغافورة إلى مطار آل مكتوم، والثانية من دلهي إلى مطار الشارقة الدولي، ثم عادتا إلى مطار دبي الدولي عقب فتح مجاله الجوي”.

وفي سياق متصل أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن إغلاق المطار لم يتجاوز 15 دقيقة، مؤكداً الدعوة لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.