قريباً.. ربط إلكتروني بين الورش وقطع الغيار لـ«تقييم» حوادث المركبات

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عن عزمها تطبيق نظام إلكتروني متكامل، بمراكز تقدير حوادث المركبات في محافظة جدة، لا سيما بعد التوجه للخصخصة والتوسع في إنشاء وتشغيل المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية دقيقة للارتقاء بالخدمة.

وأوضح مصدر مسؤول أن عمليات تقدير حوادث المركبات ستكون على عدة مراحل إلكترونيا، من خلال الربط مع شركات توريد قطع الغيار، وورش إصلاح المركبات لاستخراج التقرير إلكترونيًا برسالة نصية على الهاتف، على غرار ما يتم العمل به حاليًا في مراكز التقدير في الرياض.

وتوقع المصدر، وفقا لـ”المدينة”، أن تسهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقدير وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيرا من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.

يذكر أنه في أبريل الماضي تمت دراسة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستثمار والمنافسة لتشغيل مراكز التقدير في جدة، في حين قام فريق عمل متخصص بزيارة المواقع ودراسة الطلبات للتأكد من مطابقتها الاشتراطات والمعايير وإصدار الموافقة الأولية للمتقدمين من المؤهلين.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد مراكز تقدير حوادث المركبات في العام المقبل حوالي 25 مركزًا في 13 مدينة، وكانت المراكز انطلقت بخمسة في الرياض، ومركز في الدمام، ومن المتوقع توزيع مركزين في مرحلة أولية بين شمال وجنوب جدة، ويبلغ حجم سوق التأمين على المركبات حوالي 9 مليارات ريال.