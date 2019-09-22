«الأرصاد» تحذر: «حالة مدارية» تقترب من المملكة.. وتوقعات بطقس متقلب

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اقتراب حالة مدارية تكونت شرق بحر العرب، من الشمال الغربي للمملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة، تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب، مشيرة إلى أنه يتم مراقبة تحديثاتها باستمرار.

وأضافت الأرصاد أن التوقعات تشير إلى تحرك تلك الحالة باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة حتى الآن.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن تتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.