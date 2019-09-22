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جريمة بشعة.. تفاصيل اعتداء خادمة إثيوبية على طفلة حتى الموت
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تواصل – جدة:

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، تنفيذ حكم القصاص بجانية إثيوبية الجنسية في جدة، بعد إدانتها بقتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد، سودانية الجنسية، وذلك بطعنها بسكين طعنات عدة ما أدى إلى وفاتها.

وقالت الوزارة، إن الجانية سكينة عبده براقو تم القبض عليها، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتعود تفاصيل الجريمة البشعة، إلى 2014/8/2، عندما استعان الوافد السوداني حيدر بخادمة إثيوبية لرعاية طفلتيه فاطمة (6 سنوات)، وريماس (7سنوات)، في منزله الواقع بحي العزيزية “عنيكش”، في ظل عمله في القطاع الخاص، وعمل زوجته طبيبة.

وقال والد الضحية: “يوم واحد فقط كان يفصل بين قدوم العاملة للعمل وارتكابها جريمتها، ولم تكن هناك إشارات تدل على طبيعتها الإجرامية، حيث بادرت بالعمل منذ أول ليلة لها في منزلنا، وسردت لنا قصتها، وأكدت لنا أن وضعها المادي سيئ، لأن من كانت تعمل معه لم يمنحها راتب شهرين، وطردها من المنزل، ولم تجد نفسها إلا هنا لتعمل وتصرف على أهلها في بلدها”.

وأضاف”أنه تم الاتفاق على جميع الأمور والراتب الذي ستتقاضاه، وفي اليوم التالي ذهبت أنا وزوجتي لأحد المستشفيات الكبرى، للانتهاء من ترتيبات عمل زوجتي الجديد، وفي طريقنا للمنزل قمنا بشراء ملابس للخادمة وعدنا إلى منزلنا بعد صلاة العشاء لأتفاجأ حينما فتحت الباب أن ابنتي الكبرى تجلس أمامه ووجهها مليء بالدموع والخوف والدم ينزف من ظهرها فسألتها ماذا بكم ولم ترد علي إلا بالقول الخادمة قتلت شقيقتي وهرعت إلى الغرفة الأخرى لأرى ابنتي ملقاة على الأرض والدم يحيط بها بعد 3 طعنات تلقتها، وبجانبها الخادمة وقد طعنت نفسها محاولة الانتحار”، وفقا لـ”عكاظ”.

وختم والد الضحية بقوله: “لم أصدق ما رأيت ودخلت زوجتي من باب المنزل بعدي بلحظات ورأت الموقف وبدأت تصيح وتصرخ، وفي حينه أبلغت الشرطة والإسعاف ليسعفوا ابنتي الصغرى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة”.

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