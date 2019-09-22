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القصاص من إثيوبية طعنت طفلة بـ«سكين» حتى الموت

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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
أقدمت / سكينة عبده براقو – أثيوبية الجنسية – على قتل الطفلة / فاطمة حيدر صالح أحمد – سودانية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين عِدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية ، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها ،وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها ، والحكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ،وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا ،وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / سكينة عبده براقو ، اليوم الأحد 23 / 01 / 1441 هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية ، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل ،وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ,وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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