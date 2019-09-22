الأمير فيصل بن بندر: «قطار الرياض» قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز

تواصل – الرياض:

كشف الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز، لافتاً إلى أن عجلة البناء في الرياض تستمر من خلال المشاريع التي أوشكت على الانتهاء، وأصبح الحلم الذي كنا نسعى له حقيقة ماثلة سيكون لها أيضاً مردود كبير على عاصمة البلاد.

ولفت أمير الرياض إلى افتتاح وتدشين خادم الحرمين مؤخراً عدداً من مشاريع التنمية في الرياض، التي بلغ عددها 1281 مشروعاً بقيمة تزيد على 82 مليار ريال، حيث دشن 4 مشروعات نوعية كبرى تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت، إضافة إلى مشروع القدية الذي يوفر حياة ترفيهية في جنوب غرب الرياض ويوفر مئات الفرص الوظيفية.

جاء ذلك في معرض تهنئة الأمير فيصل بن بندر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.