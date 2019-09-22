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جدة.. حملات مرورية مكثفة على المخالفين للأنظمة

جدة.. حملات مرورية مكثفة على المخالفين للأنظمة
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تواصل- جدة:

أصدر مدير مرور محافظة جدة، العميد سلمان الجميعي، توجيهات  بحملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء المحافظة وضبط المخالفين للأنظمة، وزيادة الوعي بضرورة الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة المرورية.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي؛ وقال إن الحملات اشتملت على وضع نقاط تفتيش في الطرقات والمحاور الرئيسية والأحياء كافة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الضباط والأفراد، واستهدفت الحملة تفعيل نقاط التفتيش لرصد المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة، وخاصة مخالفات تجاوز الإشارة، وتجاوز السرعة المسموح بها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوّال في أثناء القيادة، وكذلك إخفاء اللوحة أو طمس معالمها أو فكها؛ حيث تم ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وشدّد الحمزي؛ على أهمية تطبيق الأنظمة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث إنهم الهدف الرئيس لهذه الحملة.

 

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