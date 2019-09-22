الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

نص قرار «مجلس الوزراء» بشأن تأشيرات الزيارة والحج والمرور

جريمة مروعة في «شرائع مكة».. مواطن أربعيني يقتل والده بـ«فأس»

جريمة مروعة في «شرائع مكة».. مواطن أربعيني يقتل والده بـ«فأس»

شرطة الرياض توضح تفاصيل القبض على مُعذب طفلته.. وتكشف عن جنسيته

شرطة الرياض توضح تفاصيل القبض على مُعذب طفلته.. وتكشف عن جنسيته

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

مصادر: «النقل» تستعين بمكاتب متخصصة لدراسة فرض رسوم على الطرق

مصادر: «النقل» تستعين بمكاتب متخصصة لدراسة فرض رسوم على الطرق
0

تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة النقل تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع “الرسوم على الطرق”.

وأوضحت مصادر أن الدراسات تخضع لمراحل من التدقيق والتقييم والأبحاث، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخدمة والسلامة على الطرق بمشاركة القطاع الخاص، عبر تمكينه من إنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة ويكون مسؤولاً عن صيانتها مقابل تحصيل أجور من مستخدمي الطريق، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة النقل أن مشروع الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، موضحة أن الرسوم ستكون على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق المطورة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنفوجرافيك.. كيف تقرأ لوحات التحذير وعلامات الطرق لضمان سلامتك؟

إنفوجرافيك.. كيف تقرأ لوحات التحذير وعلامات الطرق لضمان سلامتك؟

«النقل» تدعو 76 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات التوظيف.. رابط الأسماء

«النقل» تدعو 76 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات التوظيف.. رابط الأسماء

حل أكبر أزمة مرورية بالرياض.. «الجسر المعلق»

حل أكبر أزمة مرورية بالرياض.. «الجسر المعلق»

طريقة تسعير المواصلات العامة.. لن تتجاوز 5% من دخل الأسرة

طريقة تسعير المواصلات العامة.. لن تتجاوز 5% من دخل الأسرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد
المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>