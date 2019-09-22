تزامن وجوده مع وقوع الحادثة.. مُسعف ينقذ شاباً تعرض للطعن في تبوك

تواصل – تبوك:

أسهم مسعف يعمل بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك في إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة في ذراعه اليسرى أدت إلى نزيف شرياني، وذلك خلال حادثة وقعت قبل أيام في مجمع تجاري شهيرة بالمنطقة، إذ تزامن وجود المسعف مع الحادثة.

وتعود التفاصيل إلى أن المسعف الذي ظهر في مقاطع فيديو انتشرت أمس واسمه عبدالمجيد الطويلعي، كان موجوداً في المجمع بعد تعرُّض الشاب للإصابة، وأجرى على الفور الإسعافات الأولية.

وقال شاهد عيان إن الشاب كان يعاني نزيفاً شريانياً من الذراع اليسرى، وهي إصابة خطيرة، إذ إن التدخل السريع يقي المصاب من الدخول فيما يُعرف بـ”صدمة نقص الحجم”، نتيجة فقدانه كميات كبيرة من الدم، حيث قام المسعف باستعمال “ربطة العاصبة” وهي في العرف الطبي أعلى مراحل إيقاف النزيف الخارجي.