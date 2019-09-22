كيف يحصل الوافد على «خروج نهائي» بعد وفاة كفيله؟.. توضيح من «الجوازات»

تواصل – الرياض:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات الواجب اتباعها حتى يحصل المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد لـ«مديرية الجوازات»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ يتعلق بـ«رغبة سائق هندي الجنسية توفيت كفيلته منذ سنة و9 أشهر، ويرغب في الحصول على تأشيرة خروج نهائي».

وقالت الجوازات في ردها إنه «في حال رغبة المستفيد بالحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعته مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه التأشيرة؛ بحيث تكون بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة».