القرشي: إلغاء رسوم تكرار الحج والعمرة يوفر فرص عمل جديدة

تواصل – الرياض:

قال رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية في مكة سابقاً سعد القرشي، إنه من المتوقع أن ينعكس قرار الرسوم المخفضة لتأشيرات الزيارة والحج والمرور بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة.

وأضاف القرشي إن الخطوة هذه ستساعد في توفير فرص وظيفية للشباب والفتيات خلال الفترة القادمة، وتشكل إضافة مداخل متنوعة وممتازة ترفع من مستوى الميزانية، حسب “الوطن”.

إلى ذلك قال مصدر مسؤول في النقابة العامة للسيارات، إن هذا القرار سيسهم في فتح شركات نقل حديثة وإحداث حالة من الحراك في القطاع.

وصدر مرسوم ملكي مؤخراً بإعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة والمرور، ووضع رسوم موحدة لها تبلغ (300 ريال).