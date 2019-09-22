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الإحصاء: 5.4 % من شباب المملكة يعانون من أمراض مزمنة

الإحصاء: 5.4 % من شباب المملكة يعانون من أمراض مزمنة
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تواصل – الرياض:

أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء أن نسبة الشباب الذي يعاني من أمراض مزمنة بلغت 5.4% بين الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، منهم 5.7% ذكورا و5.2% إناثا. ويعتبر السكري وضغط الدم والقلب والشرايين أمراضا مزمنة ركز عليها التقرير.

3 أمراض مزمنة

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب السعوديين من 15 إلى 34 سنة الذين يعانون من مرض السكري بلغت (1.14%) منهم 1.2% ذكورا و1.0% إناثا، بينما بلغت نسبة المصابين بمرض ضغط الدم (0.51%) منهم 0.6% ذكورا و0.4% إناثا. وبلغت نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين من السعوديين والسعوديات 0.21% منهم 0.23% ذكورا و0.19% إناثا.

نسبة الشباب

يذكر أن نسبة الشباب السعودي للفئة العمرية بين 15 و34 سنة من إجمالي السكان السعوديين تشكل 36.7%، منها 18.9% ذكورا من 15 إلى 24 سنة، و17.9% من 25 – 34 سنة. ونسبة الشابات الإناث هي 18.4% من 15- 24 سنة، و18.2% من 25-34 سنة.

بذلك تشكل الفئة العمرية بين 25-34 سنة نسبة 18.1%، وتشكل الفئة العمرية 15-24 سنة نسبة 18.6% وبقية إجمالي السكان السعوديين 63% وفق تقديرات أولية في منتصف عام 2019 مبينة من واقع نتائج المسح الديموجرافي عن الهيئة العامة للإحصاء.

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