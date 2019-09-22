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الزعاق: الليل والنهار يتساويان بالمملكة يوم الجمعة المقبل

الزعاق: الليل والنهار يتساويان بالمملكة يوم الجمعة المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأحد، هو أول أيام الخريف في النصف الشمالي وأول أيام الربيع في النصف الجنوبي من الأرض.

وأضاف الزعاق- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه خلال اليوم أيضا يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، أما في المملكة فيحدث ذلك يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه خلال ذلك سيتساوى عدد ساعات الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، موضحاً أنَّ هذا التساوي يستمر لمدة أسبوع تقريبًا، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.

 
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