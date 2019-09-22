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8 أنواع من الأطعمة تُسبب الأرق ليلاً.. إليك البدائل

8 أنواع من الأطعمة تُسبب الأرق ليلاً.. إليك البدائل
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تواصل – وكالات:

نبه مختصون بضرورة تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة في الليل، وذلك بسبب ضررها على الجسم؛ ولأنها تسبب أرقاً ما يجعل الشخص يعاني أثناء النوم، وذلك بحسب موقع “ميدسايت” المختص بالشؤون الصحية والطبية.
اللحم الأحمر:
يسبب عسر الهضم ليلاً وبالتالي يؤثر سلباً على النوم، ويمكن استبداله بلحم السمك أو الدجاج في وجبة العشاء.
الحليب كامل الدسم:
من المشروبات الصعبة في الهضم، ولكن إن كنت بحاجة إلى تناول الحليب ليلاً، يمكنك تناول حليب قليل الدسم ساخناً مع العسل، للاستمتاع بنوم هادئ.
الخبز الأبيض:
الخبز عامة يسبب ارتفاعاً سريعاً في معدل تناول الأنسولين، خاصة الخبز الأبيض، لذا ينصح بعدم تناول أكثر من 50 غراماً من الخبز الأبيض كحد أقصى في المساء.
السلطة:
قد يبدو لك الأمر غريباً، حيث إن السَلطة تعتبر غذاءً صحياً، لكن تناولها ليلاً يؤدي للإصـابة بالانتفاخ والغازات ما يؤثر على الراحة أثناء النوم.
الحليب بالشوكولاتة:
رغم أنه من المشروبات التي تنشط الجسم، لكن الإكثار من تناوله في المساء يؤثر على النوم، ويمكن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مساءً، لغناها بالمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء.
المعكرونة:
تعد من أكثر الأغذية الغنية بالنشويات، والتي تتطلب وقتاً طويلاً للهضم، وتحتوي كذلك على الكثير من السعرات الحرارية ومن غير الممكن إطلاقاً حرقها قبل النوم، لذا يفضل تجنبها نهائياً في الليل.
المقليات:
تعد غنية بالدهون والوحدات الحرارية، ومن الصعب هضمها في فترة المساء، لذا من الأفضل تجنب تناول المقليات في وجبة العشاء.
التوابل:
تؤثر سلباً على النوم المريح؛ لأنها تسبب العطش.
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