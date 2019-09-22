4 وفيات جراء حوداث مرورية في الباحة

تواصل – الباحة:

توفي أربعة أشخاص، جراء ثلاثة حوادث مرورية وقعت في منطقة الباحة، أمس السبت، وقد باشرت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور مواقع الحوادث.

وتعود التفاصيل إلى أن حادثا وقع نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج عنه وفاة في المركبة نفسها، واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

كما وقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج عنه حالة وفاة.

أما الحادث الأخير فوقع قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج عنه حالتا وفاة على طريق العقيق.