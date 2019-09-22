الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض توضح تفاصيل القبض على مُعذب طفلته.. وتكشف عن جنسيته

شرطة الرياض توضح تفاصيل القبض على مُعذب طفلته.. وتكشف عن جنسيته

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 3.8 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجبير: هجوم أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران

الجبير: هجوم أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران

«التعليم» تتيح لمنسوبيها ضم الخدمات السابقة عبر «فارس»

«التعليم» تتيح لمنسوبيها ضم الخدمات السابقة عبر «فارس»

4 وفيات جراء حوداث مرورية في الباحة

4 وفيات جراء حوداث مرورية في الباحة
0

تواصل – الباحة:

توفي أربعة أشخاص، جراء ثلاثة حوادث مرورية وقعت في منطقة الباحة، أمس السبت، وقد باشرت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور مواقع الحوادث.

وتعود التفاصيل إلى أن حادثا وقع نتيجة انقلاب فجر أمس لمركبة في عقبة قلوة، وتحديدًا في كوبري سمعة، ونتج عنه وفاة في المركبة نفسها، واستخرجت الجثة فِرق الدفاع المدني.

كما وقع حادث انقلاب آخر بعد ساعات من الحادث الأول على طريق كرا، ونتج عنه حالة وفاة.

أما الحادث الأخير فوقع قبيل الظهر بعد حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف، وارتطام بعمود، نتج عنه حالتا وفاة على طريق العقيق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة «طالب روضة» بعد تعرضه للدهس من حافلة نقل مدرسي .. و«تعليم الباحة» يوجه بالتحقيق

وفاة «طالب روضة» بعد تعرضه للدهس من حافلة نقل مدرسي .. و«تعليم الباحة» يوجه بالتحقيق

وافد يُنهي حياته شنقاً في سقف بناية بالباحة

وافد يُنهي حياته شنقاً في سقف بناية بالباحة

الباحة.. عرض سيارات شركة بالمزاد لاستيفاء حقوق 55 عاملاً

الباحة.. عرض سيارات شركة بالمزاد لاستيفاء حقوق 55 عاملاً

النمر: السيجارة الإلكترونية «VAPING» غير آمنة.. والوفيات مؤكدة

النمر: السيجارة الإلكترونية «VAPING» غير آمنة.. والوفيات مؤكدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>