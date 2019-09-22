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الجهات الأمنية توقف «مُعنِّف الرضيعة» في الفيديو المتداول

الجهات الأمنية توقف «مُعنِّف الرضيعة» في الفيديو المتداول
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت مصادر بأن الجهات الأمنية تمكنت من إيقاف المعتدي على الطفلة، والذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع وهو يعتدي على طفلة رضيعة بالضرب.

وبدأ مركز بلاغات العنف الأسري  فورا في التحقق من المعلومات التي وصلت عن المعنف الذي ظهر في المقطع وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على الرضيعة .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أوضح أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى المعنف ، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل على تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المعنف .

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