جرائم وحوادث أسهمت كاميرات المراقبة في كشف غموضها.. تعرف عليها

تواصل- الرياض:

أسهمت كاميرات المراقبة في كشف غموض عدد من القضايا، وساعدت في دعم التحقيقات، وكشف تفاصيل جرائم وحوادث مختلفة، تم تداول عدد منها.

ومن أبرز تلك القضايا التي أسهمت الكاميرات في كشف غموضها مشهد شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ وهو ما أدى إلى سقوطها على الأسفلت. ونجحت الجهات الأمنية في ضبط الجانيَين.

وكذلك الإطاحة بمفحط تسبب في حادث مروري. وأيضا القبض على شخص قام بطعن مواطن بآلة حادة في الجوف، إضافة إلى كشف لحظات دهس شابَّين في جازان، وإيقاف المتهم.

وبعدما حققته تلك الكاميرات طالب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعميم وتكثيف الكاميرات المخصصة للمراقبة في مختلف المرافق العامة، وخصوصا على الطرقات؛ لتسهم في كشف غموض بعض الحوادث.

ويأتي قرار إلزام القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية على منشآته كشرط للحصول على تصريحات معينة من أهم الخطوات التي أسهمت في انتشار الكاميرات الأمنية التي تم استخدامها، والاستفادة منها للمساعدة على كشف تلك القضايا، وغموض بعضها.