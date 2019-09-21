مصادر: ضبط صاحب المقطع المسيء للقبائل في جازان

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن الجهات الأمنية تتحفظ على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين في جازان مستخدمًا ألفاظًا غير لائقة.

وذكرت المصادر أن مجموعة من المواطنين تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.

وتعود التفاصيل إلى قيام الشخص المسيء بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء، وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض.

وأوضحت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.