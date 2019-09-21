دعم عسكري أمريكي لحماية الموارد النفطية في الخليج

تواصل- الرياض:

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إرسال دعم عسكري لحماية الموارد النفطية في منطقة الخليج بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة قبل أسبوع، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون”.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ذكر خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون أن عملية نشر القوات ستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية.

وأضاف أن “الدعم الدفاعي يهدف إلى توضيح رسالة مهمة، وهي أن واشنطن تدعم شركاءها في المنطقة، ولضمان حرية تدفق التجارة، ولإظهار التزامنا باحترام القانون الدولي”.

وأكد وزير الدفاع الأميركي على أن لدى واشنطن “خيارات عسكرية متاحة إذا كانت ضرورية”، مطالبًا في الوقت نفسه طهران بـ”وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

ومضى يقول: “وبناء على معلومات من الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن الأسلحة كانت منتجة في إيران ولم تطلق من اليمن. كل المؤشرات تؤكد أن إيران كانت مسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية”.