500 ريال عقوبة وضع الملصقات الدعائية وتشويه المباني بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

قال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إنه يطالب بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بلائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، الذين يضعون الملصقات الدعائية على واجهات المباني والإشارات المرورية والأماكن العامة.

ودعا القويحص إلى معالجة تلك الظواهر التي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتؤثر على مستوى النظافة العامة، وفرض العقوبة الأعلى على المخالفين البالغة 500 ريال.

ووجه أمين العاصمة المقدسة، بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي، أو إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة، أو وضع بركسات، أو إنشاء أي مبنى سواء دائم أو جاهز أو مؤقت. حسب “مكة”.