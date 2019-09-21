تعرف على أسباب تعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان بجدة

تواصل- جدة:

قالت مصادر: إن أسباب عدم تنفيذ مشروعي إنشاء حديقتي حيوان في جنوب جدة وحي المنتزهات، منذ الإعلان عنهما في عام 2008، يعود إلى عدم وجود مستثمرين لتنفيذ حديقة الجنوب، ونزع ملكيات بعض العقارات المحيطة بحديقة المنتزهات.

وأضافت المصادر أن مشروع إنشاء حديقة حيوان عالمية جنوب جدة، تحتوي على واحات وسفارٍ، تأخر تنفيذه لعدم وجود مستثمرين، لافتة إلى أن المشروع طُرح مرة أخرى عن طريق موقع المناقصات الحكومية. حسب “مكة”.

وأشارت إلى أن ظهور ملاك لبعض العقارات والأراضي في محيط موقع حديقة المنتزهات تسبب في تعطل مشروع تطوير المنتزه.

يذكر أن أمانة محافظة جدة اشترطت أن تحتوي الحديقة على 82 نوعاً من الحيوانات والطيور، وأن تتضمن مناطق مائية وألعاباً، إضافةً إلى تشييد جلسات مفتوحة وفق أعلى المواصفات.