تفاصيل جديدة حول واقعة تعنيف الطفلات على يد أخوالهن

تواصل – الرياض:

قال عم الطفلات المعنفات “رغد وشقيقاتها” إن تقارير طبية رسمية قد صدرت وتثبت تعرض الطفلات للتعذيب والتعنيف والتجويع المتعمد من قِبل أشقاء والدتهن، الأمر الذي تسبب في إصابتهن بسوء التغذية وبعض الأمراض.

وأضاف عم الطفلات بندر الرويلي إنهم تقدموا ببلاغ رسمي للشرطة قبل 8 أيام، مبيناً -وفقاً لصحيفة “الوطن”- أنه جرت إحالة الطفلات لمستشفى الشميسي، حيث خضعن للكشف الطبي ومن ثَمَّ جرى تنويمهن لحين تحسن حالاتهن الصحية.

وأوضح أن أشقاء زوجة أخيه لا يزالون طلقاء حتى الآن، على الرغم من ثبوت تورطهم في تعذيب وتعنيف الطفلات، مطالباً الجهات المختصة بالقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه، مشيراً إلى أنه تم تسليم نسخ من التقارير الطبية التي تثبت الواقعة لجمعيتي حقوق الإنسان وحماية الأسرة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان ذكرت أنها اطلعت على ما يتم تداوله بشأن قضية الطفلات ، وأنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في هذا الخصوص.

يذكر أن إحدى الطفلات المعنفات ذكرت أن والديها موقوفان بالسجن بسبب قضايا مالية، حيث أشارت مصادر إلى أنها تصل إلى نحو 10 ملايين ريال.