خالد بن سلمان: نظام طهران ينظر لمؤيديه كأدوات لتحقيق أطماعه

تواصل – فريق التحرير:

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ”مستضعفين” لحماية بقائه وأمنه.

وأضاف نائب وزير الدفاع، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة”.

وتابع خالد بن سلمان “أن على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم”.