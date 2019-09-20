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إعفاء عمالة بعض المنشآت الصناعية من المقابل المالي.. التفاصيل الكاملة

إعفاء عمالة بعض المنشآت الصناعية من المقابل المالي.. التفاصيل الكاملة
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار بإعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

وأضافت المصادر، أنه سيتم خصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، وقيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابعت أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي “الطاقة، والمياه”، ستقوم بدراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

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