«صحة الشمالية» تكشف ملابسات وفاة عدة أشخاص في حادث مروع بـ«العويقيلة»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول والذي أظهر وفاة عدد من الأشخاص في ‏حادث مروع ‫بالعويقيلة.

وقالت صحة الشمالية، في بيان لها، إنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى.

وأضافت أنه تعذر نقلهم إلى مدينة ‫عرعر احترازيا؛ لسوء حالتهم الصحية، فيما تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية إلى أن الإصابات الشديدة كانت السبب الرئيسي في وفاتهم.