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خلال أسبوع فقط.. دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا

خلال أسبوع فقط.. دواء جديد لعلاج سرطان البروستاتا
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تواصل – وكالات:

أصبح من الممكن الآن، العلاج من مرض سرطان البروستاتا في أقل من أسبوع من خلال طريقة جديدة يُستخدم فيها العلاج الإشعاعي الجديد بجرعات عالية.

وكنتيجة لهذا العلاج تم القضاء على الأورام السرطانية لدى المرضى في فترة تتراوح بين سبعة وخمسة عشر يوماً.

وقد تم استخدام العلاج الجديد في تجارب أجريت على مجموعة من مرضى سرطان البروستات في مستشفى رويال ماردسن في غرب لندن، حيث تم إعطاء المرضى جرعات عالية للغاية من العلاج الإشعاعي، بدقة كبيرة للتقليل من خطر تلف الأنسجة والخلايا السليمة والتي يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.

وأكد المشرف على التجارب، الدكتور دوغلاس براند من معهد أبحاث السرطان: “أنه يمكن تجنيب المرضى الكثير من الزيارات للمستشفى، مما يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية في أقصر مدة ممكنة”.

وأضاف: “يمكن أن يوفر هذا العلاج فرصة لملايين الأشخاص للشفاء من سرطان البروستات في مدة قياسية. أود أن أشير إلى أن هذا العلاج لا يزال قيد التجربة ولم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي”.

الجدير بالذكر أن سرطان البروستاتا يصيب واحداً من كل ثمانية رجال في العالم، ويتم تشخيص حوالي 50000 حالة جديدة كل سنة، ويتسبب بموت 11600 رجل سنوياً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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